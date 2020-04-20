Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması'nın finali canlı yayınlanacak

İBB’nin düzenlediğİ, Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması'nın finali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri çerçevesinde internetten canlı olarak gerçekleştirilecek.



23 Nisan akşamı saat 18.00’de,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBB TV sosyal medya hesaplarından canlı yayında, 25 finalist arasından kazananları duyuracak.



Yarışmada, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş olmak üzere üç farklı kategori bulunuyor. Keman virtüözü Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, besteci Çiğdem Erden’den oluşan jüri üyeleri, çok sayıda başvurunun arasından belirlenen 25 finalist içinden eleme yaparak, birincileri seçecek.



ULUSAL ÇOCUK BESTECİLER YARIŞMASI FİNALİSTLERİ



7-9 yaş kategorisi



Yağmur Çelik, Bartu Selçuk, Zana İbrahim Külen ,Duru İrlan ,Yusuf Çınar Alıcıoğlu, Nesibe Sultan Çiftci, Giray Karagülle



10-12 yaş kategorisi



İdil Naz Alıcı, Deniz Ozan Çelik, Kaya Ercan, Kıvanç Arda Şabi, Deniz Akçam, Lara Akatay, Sonat Uğun, Raci Çınar Ceber,Kaya Dadalı, Pelin Ozturk, Emre Salalı



13-15 yaş kategorisi



Ufuk Şengüler, Naz Atıcı, Koray Şahin, Alp Torfilli, Ezgi Yağcı, Özüm Asya Yardımcı, Ali Çağan Gündüz