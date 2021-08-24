Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, oyuncular Şerif Sezer ve Haluk Bilginer ile yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek.

24.08.2021 - 10:56

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

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Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Ödüller, oyuncular Şerif Sezer ve Haluk Bilginer ile yönetmen Yavuz Turgul'a festivalde takdim edilecek.

Festivalin yürütme kurulu başkanlığını oyuncu Menderes Samancılar, yürütme kurulu üyeliklerini de Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay üstleniyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması düzenlenecek festivalde, dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yapılacak.

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