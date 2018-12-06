Resim, video art, illüstrasyon, heykel ve kolaj tarzı işlerin yer alacağı sergide, sanatçıların, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin insan hayatına ne kadar dokunduğu, günlük hayata ne kadar işlediği ve hakları elinden alınanların yaşadığı travmalar gibi konular üzerinden ürettiği pek çok eser sergilenecek.



Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener sergiye dair yaptığı açıklamada “İnsan haklarına dair kalıplaşmış ön yargıların ve hem yanlış anlamaların hem de yanlış anlaşılmaların önüne geçmek, aslında insan haklarının hepimizin gündelik hayatının tam da merkezinde, yaşamımıza ne büyük katkılar sunduğunu gösterebilmek istiyoruz. Sanat aracılığıyla çok farklı kesimlerden, her yaştan, kendini ne biçimde tanımlarsa tanımlasın herkese, çok sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz. İnsan hakları ayrımsız olarak herkes içindir, bunu göstereceğiz” dedi.



3 Maymun, Adalet, Kafes / Oğuz Demir

ÖNCELİKLE BİLMEK VE HATIRLAMAK

Serginin küratörlüğünü yürüten Zeynep Özatalay, sanatçıların işlerinde göç travmaları, Cumartesi Anneleri, tutuklu gazeteci ve sanatçılar gibi konuların ön plana çıktığını belirtti. 70 yıl geçmesine rağmen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin halen dünyanın hiçbir yerinde tamamen uygulandığından söz edilemeyeceğini vurgulayan Özatalay, şu değerlendirmede bulundu: “Bugüne kadar beyannameyi belki de baştan sona hiç okumamış, haklarının ne olduğunu bilmeyen, yaşadığı hayatın içinde haklarının ne kadarını kullanabildiğinin belki de farkında olmayan insanlara da ulaşabilmek istiyoruz. Gençler gelebilirse çok güzel olacak, lise öğrencileri mesela. Türkiye’den umudu kesmiş durumdalar, onların haklarıyla ilgili bu sergiyi görebilmelerini isteriz. Bilgi hala elimizdeki en güçlü güç kaynağı. İnsan haklarına sahip çıkmanın yaşamımızın her alanına etkisi var. O yüzden öncelikle bilmek, hatırlamak gerekiyor. Bilmediğimiz bir şeyi savunamayız.”

İsimsiz / ZULAL

Sergide eserleriyle yer alacak sanatçılarsa şöyle:



- Aslı Alpar - Arzu Yayıntaş

- Başak Bugay - Berrin Simavlıoğlu

- Bengü Karaduman - Candaş Şişman

- Cansu Gürsu - Çağrı Saray

- Ethem Onur Bilgiç - Fatoş İrwen

- Gümüş Özdeş - Hakan Gürsoytrak

- Halil Yavuz Ertürk - Kemal Gökhan Gürses

- Lamia Karaali - Memet Güreli

- Murat Başol - Nalan Yırtmaç

- Nermin Er - Neriman Polat

- Nazım Dikbaş - Sevil Tunaboylu

- Oğuz Demir - Tan Cemal Genç

- Zehra Doğan - ZULAL

“Büyük Resim” 21 Kasım ile 30 Aralık tarihleri arasında İstanbul Depo’da Pazartesi hariç her gün 11:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.