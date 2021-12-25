Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi

Piyano Efsanesi Richard Clayderman konseri ile başlayan ve iki hafta boyunca sahnesinde dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayan 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Anjelika Akbar konseri ile son buldu.

Haberler - İHA 25.12.2021 - 12:25

Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi

İlişkili Haberler

13. İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı

13. İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin konseriyle

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin konseriyle

Antalya Büyükşehir Belediyesinin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sahnesinde ağırladığı son isim Anjelika Akbar oldu.

Akbar konserine başlamadan önce yaptığı konuşmada, zehirlenme sebebiyle iki haftadır hasta olduğunu ve konserden bir gün öncesine kadar kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak diyen sanatçı, seyircilerinden dua istedi ve konserine gösterdikleri ilgi nedeniyle müzikseverlere teşekkür etti.

Akbar 3 saate yakın sahnede kaldığı konserde, ilahilerden türkülere, günümüz eserlerinden klasiklere uzanan geniş repertuvarı ile seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.

Türkiye’yi çok sevdiğini ve gelir gelmez bu ülkeye aşık olduğunu söyleyen Akbar, burada olduğu için her gün şükrettiğinidile getirdi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...