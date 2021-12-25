Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sahnesinde ağırladığı son isim Anjelika Akbar oldu.

Akbar konserine başlamadan önce yaptığı konuşmada, zehirlenme sebebiyle iki haftadır hasta olduğunu ve konserden bir gün öncesine kadar kendisini kötü hissettiğini söyledi.



Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak diyen sanatçı, seyircilerinden dua istedi ve konserine gösterdikleri ilgi nedeniyle müzikseverlere teşekkür etti.



Akbar 3 saate yakın sahnede kaldığı konserde, ilahilerden türkülere, günümüz eserlerinden klasiklere uzanan geniş repertuvarı ile seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.



Türkiye’yi çok sevdiğini ve gelir gelmez bu ülkeye aşık olduğunu söyleyen Akbar, burada olduğu için her gün şükrettiğinidile getirdi.