Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Richard Clayderman rüzgarı

Yerli ve yabancı birçok yıldızı ağırlayacak olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dün akşam açılışını Richard Clayderman konseriyle yaptı.

Konserlerin herkese moral olacağını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, “Festivalimiz bizleri bir kez daha insanlığın ortak dili olan müziğin çatısı altında bir araya getirdi. İki hafta boyunca notalara ruhlarını katan yerli ve yabancı birçok sanatçıyı, müzik insanını ve sanatseveri güzel şehrimizde ağırlamanın sevincini yaşayacağız. Müziğin notaları hepimizin ruhuna dokunacak, dokunduğu her şeyi iyileştirecek ve güzelleştirecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir ilham kaynağı olan festivalimiz, tüm dünyanın yaşadığı salgın günlerinde, ülkemizin geçirdiği yangın felaketinin ve doğal afetlerin ardından, bizlere de moral kaynağı olacak” dedi.



SEYİRCİLERE NOTALARINI VE MENDİLİNİ VERDİ

Başkan Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından sahneye çıkan efsane isim Richard Clayderman, Antalya’ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, konsere gelenlere Türkçe teşekkür etti. İki saat boyunca sahnede kalan Clayderman, sempatik tavırları ve esprileriyle geceye renk kattı. Konserin en renkli anları ise Clayderman’ın seyircilere notalarını ve mendilini vermesi oldu.

Richard Clayderman, ünlü filmlerin soundtracklerine de yer verdiği repertuarında zaman zaman kendisine alkışlarıyla eşlik eden seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.