“Dünyanın tüm yönetmenlerini kalemiyle dostluk yazmaya, klavyeye dostluk için basmaya, kameranın vizöründen dostluk için bakmaya çağıran" Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali için başvuru sayısı şu ana kadar 710’a ulaştı.



Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvuru geldiğini dile getiren Festival Başkanı Faysal Soysal, Hindistan’dan Filipinlere, İran’dan Amerika’ya, Brezilya’dan Suriye’ye Fransa’dan Cezayir’e, İsveç’ten Gana’ya, Kırgızistan’a kadar 75 farklı ülkeden başvuru geldiğini belirtti.



Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ise festivalin manevi mimarı Fethi Gemuhluoğlu’nun söylediği gibi “Bütün dostluklar söylenmelidir" diyerek, dostluğu görüntünün diliyle yeniden inşa etmeye aday tüm kısa filmleri festivale davet ettiklerinin altını çizdi.



BİRİNCİYE 40 BİN LİRA ÖDÜL



Fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” felsefesinden yola çıkarak düzenlenecek “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, “Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmlerden birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 12 bin TL ile bir kısa filme 15 bin TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecek.