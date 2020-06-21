Uluslararası Göç Filmleri Festivali bu akşam sona eriyor

Bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali, bu akşam gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil kapanış töreniyle sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İngiltere’deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe’nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede gerçekleştirilecek kapanış törenine video konferansla katılacak.

BİRİNCİYE 15 BİN EURO ÖDÜL



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da kapanış konuşması yapacağı törende Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj kategorilerinde kazananlar açıklanacak. Yarışma sonucunda; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin euro, En İyi Kısa Metraj Film’ ile ‘İlham Verici Senaryo’ 5 bin euro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi- Same Boat adıyla düzenlenen bir başka kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye bin euro ödül verilecek.



30 ülkeden 45 filmin gösterildiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde olduğu gibi kapanışında da ‘Göçün Çığlığı’ sahne alacak. Dünyanın dört bir yanında dijital olarak bir araya gelen sanatçılar Yemen Türküsü, Sarı Gelin ve Altın Hızma türkülerini seslendirecek.



Kapanış ve Ödül Töreni, bu akşam saat 20.00’de CNN Türk ekranlarından, festivalin sitesinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

‘Göçün İzleri’ ve ‘Göç Duygusu’ sergileri ise www.migrationff.com sitesinde iki hafta daha ücretsiz olarak 7/24 görülebilir.



'GÖÇ' KONULU SERGİLER

’Göçün İzleri’’ sergisinde Suriye bölgesinde yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan tarihi yapıların günümüze ulaşan halleri, özel bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu ve renkli ve olarak modellendi. Gerek modellemeler gerekse sergi içeriğindeki görüntülerin ziyaretçiye gerçek mekan algısını yoğun bir şekilde hissettirdiği Göçün İzleri’nde Hama'daki Masyaf Kalesi, Tarsus’taki Fenikeliler dönemine ait Amrit Liman Şehri, Osmanlı döneminden Azm Sarayı, Lazkiye yakınlarında MÖ 15. yüzyıla ait Ugarit tarihi arkeoloji kalıntıları, Lazkiye yakınlarında 16 yy Selahaddin Kalesi, Şam’da bulunan Emeviye Camii ile Osmanlı döneminde ticaretin merkezi kabul edilen Halep Çarşısı’nın son halinin modellemeleri yer alıyor.



1960'larda başlayan Avrupa’ya işçi göçlerinden bahseden ‘Göç Duygusu’ ise ‘’Diasporatürk’’ DT’ye göçmen aileler tarafından gönderilen gerçek anılar ve objeler üzerinden hazırlandı. Bu objeler içerisinde fotolar belgeler ses kayıtları ve çeşitli videolar yer alıyor. Dijital ortamda avatar bedenler üzerinden gerçek zamanlı olarak deneyimlenebilen sergide objelerin sesini duymak ve 1960’lardan günümüze ulaşan hatıraların duygularına şahit olmak mümkün.