Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi

Bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşan, dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen görkemli kapanış töreniyle sona erdi.



Son 8 senede çoğu kadın ve çocuk 25 bin kişinin Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybettiğini, Avrupa’ya sığınan 10 bin mülteci çocuğun akıbetinin bilinmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı gecede ‘’Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak göçmelerin gittikleri ülkelere ve gittikleri toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum’’ mesajı verdi.



Festivalin mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘’2011 yılından beri anlatamadığımız, daha doğrusu anlatıp hissettiremediğimiz pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş ve hissettirebilmiş olduk. Gönüllere girmek istedik ve galiba başardık’’ sözleriyle festivalin amacına ulaştığını söyledi.



"FESTİVALİN MESAJI; GÖÇTEN KORKMA"



Organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise festivalin amacına ulaştığını söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

‘’Suriye kaynaklı göçün başladığı 2011 yılından beri anlatamadığımız, daha doğrusu anlatıp hissettiremediğimiz pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş ve hissettirebilmiş olduk. Göçün sırt çeviremeyeceğimiz dramları ve trajedileri olduğunu; medeniyetimizin her noktasında göçler göçten izler olduğunu; göçün umutla başladığını ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlatmaya çalıştık. Gönüllere girmek istedik ve galiba başardık. Bana sorarsanız bu festivalin mesajı ‘Göçten korkma’ olmalıdır. Göçün bir sorun olarak algılanmasının nedeni gereksiz ön yargılar ve korkudur. Bu filmler bize aslında hepimizin birer göçmen olduğunu anlatmıştır. 21. yüzyılın en önemli meselesine sinemanın gücüyle merhametten yana müdahil olan herkese, Nuh’un Gemisi’nin tüm yolculara ayrı ayrı teşekkürler.’’

TOPLAM 26 BİN EURO ÖDÜL



Oscar’a aday olan Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği For Sama/Sama İçin belgeselinin ‘En iyi Uzun Metraj’ film seçildiği gecede 26 bin euro ödül dağıtıldı.



Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktaran ve 2019’da Oscar adayı olan 7 ödüllü belgesel, 15 bin euro para ödülünün de sahibi oldu.



İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio’nun Doriana Leondeff ile birlikte senaryosunu yazıp yönettiği, Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp Avrupa’da yaşayan iki kardeşin hikayesini anlatan Oğlum Gibi/Just Like My Son 'En İyi İlham Veren Senaryo’; 1979’daki İran Devrimi sırasında ailesiyle birlikte ülkesini terk edip Avusturya’da yaşamak zorunda kalan İranlı yönetmen Arash T. Riahi’nin imzasını taşıyan Oskar&Lilli ‘Jüri ÖzelÖdülü’nün sahibi oldu.



‘Unicef En İyi Kısa Film Ödülü’ Amelia Nanni’nin yönettiği Kıyının Çocukları/Children of the Shore, ‘Aynı Gemide Kısa Film Ödülü’ ise Zeynep Köprülü’nün yönettiği Orada/There filmlerine verildi. Nuri Bilge Ceylan başkanlığında dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jürinin ‘en iyi’leri seçmek için dijital ortamda bir araya geldiği yarışmada 26 bin euro para ödülü dağıtıldı.



Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu ile Reynmen üstlendi.

‘GÖÇÜN ÇIĞLIĞI’ DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLERDEN



Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin kapanış töreninde açılışta olduğu gibi yine ‘Göçün Çığlığı’ sahne aldı.Dünyanın dört bir yanından dijital olarak biraraya gelen sanatçılar Yemen Türküsü, Sarı Gelin ve Altın Hızma türkülerini seslendirdi.



Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu ile Reynmen üstlendi.



Bir haftada 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği festival; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.





ÖDÜLLERİN LİSTESİ:



En İyi Uzun Metraj Film: Sama İçin / For Sama



Yönetmen: Waad Al- Kateab, Edward Watts)



En İyi İlham Veren Senaryo: Oğlum Gibi / JustLike My Son



Yönetmen: Costanza Quatriglio



Senaryo: Costanza Quatriglio, Doriana Leondeff



Jüri Özel Ödülü: Oskar&Lilli



Yönetmen: Arash T. Riahi

Oyuncular: RosaZant, LeopoldPallua



UNICEF En İyi Kısa Film Ödülü: Kıyının Çocukları/ Children of theShore



Yönetmen: Amelia Nanni



Aynı Gemi En İyi Kısa Film Ödülü: Orada/ There



Yönetmen: Zeynep Köprülü