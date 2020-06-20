Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festivalin kapanış töreni, yarın, Göbeklitepe ile İngiltere'deki Stonehenge Anıtı görsellerinin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılması beklenen törende, kapanış konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılacak.



Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj kategorilerinde kazananların açıklanacağı etkinlikte, "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film" ile "İlham Verici Senaryo" 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, "Aynı Gemi-Same Boat" adıyla düzenlenen bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avro ödül verilecek.



30 ÜLKEDEN 45 FİLM FESTİVAL İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR



Otuz ülkeden 45 filmin gösterildiği festivalin açılış töreninde olduğu gibi kapanışında da "Göçün Çığlığı" sahne alacak. Dünyanın dört bir yanında dijital olarak bir araya gelen sanatçılar "Yemen Türküsü", "Sarı Gelin" ve "Altın Hızma" türkülerini seslendirecek.

