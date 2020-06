Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde tüm filmler ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, 14-21 Haziran'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.



Festival kapsamında izleyicinin göç yolculuğuna tanıklık edeceği 50'den fazla film, www.festivalscope.com sitesine üye olarak takip edilebilecek.



Sınırlı sayıda gösterim için önceden rezervasyon şartı olan festivalde, film rezervasyonları 13 Haziran gece yarısından sonra başlayacak.



FİLMLER REZERVASYONLA İZLENEBİLECEK

Hak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereği yalnızca Türkiye’de bulunan izleyicilere açık olacak filmler İngilizce ve Türkçe altyazılı olarak orijinal dillerinde gösterilecek.



Sinemaseverler siteye üye olduktan sonra izlemek istediği filmin linkine tıklayarak videoyu oynatmaya başlıyor. Seçilen film "My Films" listesine ekleniyor ve film rezerve edilmiş oluyor.



Her film için sınırlı sayıda kapasite olduğundan rezerve edilen filmin 24 saat içerisinde izlenmesi gerekiyor. İzlenmeyen filmler "My Films" listesinden silinerek bir başka sinemasever için bilet yeniden aktifleştiriliyor.



DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALDE

Göçlerin tarih boyu tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikaye olduğuna vurgu yapması ve bu konuda farkındalık oluşturması hedeflenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Onursal Başkanlığı'nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscar'lı oyuncu F. Murray Abraham üstleniyor.



"Uzun Metraj Yarışma"nın jürisi ise Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığında bir araya gelen Danny Glover, Emir Hadzihafizbegovic, Joan Chen, Lone Scherfig, Sandy Powell ve Seyyid Şahap Hüseyni'den oluşuyor.