Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne artırılmış gerçeklikle sanal sahnede açılış

Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali pazar günü başlıyor. Birçok ilke ev sahipliği yapan festivalde yine dünyada bir ilk yaşanacak. Gaziantep’te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festivalin açılış ve kapanış Törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

DÜNYADA BİR İLK



'Artırılmış gerçeklik’ teknolojisiyle açılış sanal olarak Gaziantep’teki tarihi Mecidiye Han, 21 Haziran’daki kapanış ise İngiltere’deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe’nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek.



Tören, organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sanal olarak Mecidiye Han’dan birlikte yapacakları açılış konuşmalarıyla başlayacak. Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik ‘artırılmış gerçeklikle’ izleyiciyle buluşmuş olacak.



Sinema sektöründe çekimin farklı bir mekanda yapıldığı izlemini vermek üzere yıllardır kullanılan ‘’green box’’ teknolojisini daha gerçekçi bir atmosferde canlı yayınlara aktaran Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojiyle görüntünün sanal mı gerçek mi olduğu anlaşılamıyor.



SÜRPRİZ İSİMLERE ONUR ÖDÜLÜ VE SINIRSIZ İYİLİK ÖDÜLÜ



Yeni nesil açılış töreninde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı dev jüri ile Uluslararası Uzun Metraj, Unicef Uluslararası Kısa Film ve Aynı Gemi Kısa Film olmak üzere üç kategoride yarışacak filmler de tanıtılacak.



Hafızalardan uzun süre silinmeyecek törende çok önemli isimler gecenin sürprizi olacak. Oscar'lı bir oyuncuya ‘Onur Ödülü’, bir başka oyuncuya ise ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verilecek.



Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde ‘göçün sesi’ de sahne alacak. Dünyanın dört bir yanından 20’den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve Gaziantep Yolunda türküsünü özel enstrümanlar ile seslendirdiği performans, açılış gecesinde izleyici ile buluşacak.



Salgın dolayısıyla festival gibi çok sayıda etkinliğin iptal edildiğini ya da ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Festivalin Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, İçişleri Bakanlığı’nın tam da böyle bir dönemde teknoloji kullanımında öncü ve örnek olacak çok önemli bir uygulamaya imza attığına dikkat çekti:



‘’Türkiye'de, Türk yazılımcılar tarafından üretilen yeni nesil bir teknoloji aracılığıyla, dünyada ilk kez, sanal ortamda hazırlanmasına rağmen gerçeğinden ayırt edilemeyecek kalitede bir festival sunumu gerçekleştirdik.. Teknolojik imkânları çok iyi kullanan İçişleri Bakanlığı, festivalin içeriğini de aynı şekilde zenginleştirdi. Basın lansmanında detaylı bir şekilde bahsedilen içerikler arasında VR ve web ara yüzünde farklı konumlandırma teknolojisiyle hazırlanan sergiler, Gaziantep Mecidiye Han'da sanal olarak kurgulanan ve gerçeğinden ayırt edemeyeceğimiz açılış töreni, yine sürpriz bir tasarım ve konumlandırma ile İngiltere'de yapılması planlanan bir kapanış töreni bulunuyor. Tüm bu yenilikler ve daha pek çok farklı içerik hakkında detaylı bilgi için 14-21 Haziran tarihleri arasında migrationff.com sitesini ve TV ekranlarından festivali takip etmeyi unutmayın.’’



Pazar günü başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali açılış töreni CNN Türk’ten de canlı yayınlanacak.