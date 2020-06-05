Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 14-21 Haziran'da çevrimiçi düzenlenecek Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu.



Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın 7 kişilik jürisine ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.



Elliden fazla filmin gösterileceği festival; yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile akademisyenleri ağırlayacak. Festivalde film gösterimleri normal bir festivaldeki gibi takvimi önceden açıklanacak şekilde gerçekleşecek. Sinema sektörünün önde gelen uluslararası ve ulusal ustalarının yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak.



Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler, izleyicilerle tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği etkinlikte, yönetmenler, oyuncular ve sektör profesyonellerinin katılımıyla masterclass eğitimleri, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek.



Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göçle ilgili, bir kısmı da dünyanın tarihi yerlerini ele alan sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkanı olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, canlı yayınlanacak. Göç eden sesler ve enstrümanlar bağlamında ele alınan müzikler, karma sanatçı ve enstrümanların eşlik ettiği zengin bir içeriğe sahip olacak.



Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler, "Uluslararası Uzun Metraj" ve "Uluslararası Kısa Metraj" olmak üzere iki kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film" ile "İlham Verici Senaryo" ise 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi (Same Boat) adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avroluk ödül verilecek.



NURİ BİLGE CEYLAN KİMDİR?

İstanbul'da 1959'da doğan Nuri Bilge Ceylan, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 2 yıl sinema eğitimi gördü.



Ceylan, 1995'te ilk kısa filmi "Koza" ile Uluslararası Cannes Film Festivali'nde yarıştı. Film, Cannes Film Festivali'nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu.



Nuri Bilge Ceylan, ardından "Taşra Üçlemesi" diye anılan Kasaba (1997), Mayıs Sıkıntısı (1999) ve Uzak (2002) filmlerinde yönetmenliğin yanı sıra görüntü yönetimi, ses dizaynı, yapımcılık, kurgu, senaristlik görevlerini üstlendi.



Üçlemenin son filmi Uzak, Cannes Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü alarak Nuri Bilge Ceylan'ı uluslararası alanda tanınan bir isim haline getirdi. Cannes sonrasında yolculuğuna devam eden Uzak, 23'ü uluslararası olmak üzere 47 ödül alarak Türk sinemasının en fazla ödül kazanan filmi oldu.



Daha sonra "İklimler" ve "Üç Maymun" filmlerini yapan Ceylan, "Üç Maymun" ile 61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu. 2011'de yönetmenliğini yaptığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle 64. Cannes Film Festivali'nde ikinci kez "Jüri Büyük Ödülü"nü alan Ceylan, 2014 yapımı "Kış Uykusu" filmiyle de Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülünü kazandı.