Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nde Darüşşafaka'lı öğrencilerden iki tiyatro oyunu

Darüşşafaka Tiyatro Topluluğu, “Bakıyoruz ama Görüyor muyuz? “isimli ilk performanslarıyla küresel iklim değişikliğine dikkat çekerken, insanların sessiz kalışını, yaşamsal kaygıların arasında doğayla birlikte insanlığında yok oluşunu gözler önüne serdi.



DARÜŞŞAFAKA’LI ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI MESAJ



Seyircilerden büyük alkış alan performansın ardından diğer oyunları “Unutma Seansı”nı sahneleyen öğrenciler, savaştan kurtulan bir grup çocuğun yaşadığı tramvayı ve büyüdüklerinde unuttukları geçmişi hatırlatma çabaları ile toplumsal bir bellek kaybına dikkat çektiler.

Oyun sonrası seyircilerden büyük ilgi gören öğrenciler tiyatro oyunlarıyla evrensel bir soruna dikkat çektiklerini, sadece sosyal medyada paylaşım yaparak insanlığın ve doğanın kurtulamayacağını dile getirdiler.



Darüşşafaka Tiyatro Topluluğunu, 6.Çocuk ve Gençlik Sanat Bienaline hazırlayan Tiyatro Öğretmeni Serpil Kılıç, “Öğrencilerinin uluslararası bir sanat hareketinin içerisinde yer almasından, mutlu olduğunu, büyük bir özen ve özveri ile çalıştıklarını, kostüm tasarımlarımlarını geri dönüştürülebilir ve atık malzemeden yaptıklarını, tiyatronun gerek yaratıcı yönü gerekse eleştirel bakış açısı ile yaşamın en büyük buluşma noktası olduğunu dile getirdi.



2010 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 22 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

