130 oyunun sahneleneceği Tiyatro Günleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi ve atölye çalışmaları da yer alacak.



İzmir'de, tam 21 gün sürecek tiyatro şenliği için geri sayım başladı. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 8 Mart’tan itibaren 21 gün boyunca kentte sanat rüzgarı estirecek.



5 uluslararası, 29 ulusal, 42 yerel ve 38 çocuk oyunu ile 16 sokak gösterisinin sahneleneceği İzmir Tiyatro Günleri, 8 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Özdemir Nutku Sahnesi’nde “Dogville”, Selçuk Belediyesi Kültür Merkezi’nde “Ahududu”, Aziz Vukolos Kültür Merkezi’nde “Sürüm 1984” ve Foça Reha Midilli Kültür Merkezi’nde “Hiç-Kimse” adlı oyunlarla start alacak.



Ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL, İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz olacak. Biletler İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.izmir.bel.tr/kultursanat adresinden temin edilebilecek.



21 GÜNDE 130 OYUN



İzmir Tiyatro Günleri Kapsamında; Almanya, İtalya ve Polonya olmak üzere 3 ülkeden tiyatro grupları ile İstanbul Halk Tiyatrosu, İstanbul Temaşa Tiyatrosu, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Ege Halk Tiyatrosu, Perdeci Oyuncuları ve Ezop Sahne gibi birçok ulusal grup İzmir’de sahne alacak.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencilerinin hazırladığı ‘37. Dekor Eskiz Maket Sergisi’, bu yılki Tiyatro Günleri'ne de büyük renk katacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerinin; desen, doku, boyut çalışmaları ile çeşitli tiyatro oyunlarının dekor- kostüm eskizleri ve maketleri, set tasarımı maketleri, kostüm uygulamaları ve kukla tasarımları, 12-27 Mart tarihleri arasında Özdemir Nutku Sahnesi fuaye alanında görülebilecek.



Bu yılki İzmir Tiyatro Günleri'nin en önemli etkinliklerinden biri de, usta tiyatro-sinema sanatçılarının atölye çalışmaları olacak. Altan Erkekli ile Veysel Diker'in katılacağı çalışma, 14 Mart saat 12.00-14.00 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi A Salonu’nda gerçekleşecek. 16 Mart’ta Orçun Masatçı Sokak Tiyatrosu, 17-23 ve 24 Mart’ta Vişnecik Kukla Tiyatrosu-Kukla Atölyesi, 19-20-21 Mart tarihlerinde Niebopieklo Tiyatro - Grotowski ve Barba Ekolü atölyesi yapılacak. Usta sanatçı Selçuk Yöntem, "Diksiyon Üzerine" adlı atölyeyi 25 Mart 14.00-15.00 saatl eri arasında İzmir Sanat Büyük Salon Kültürpark’ta gerçekleştirecek. İlker Kılçer ise Mim atölye çalışmasını 25 Mart’ta 10.00-12.00 26 Mart’ta 13.00-15.00 saatleri arasında yapacak. Detaylı bilgi için ise http://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden bilgi alınabileceği bildirildi.



ÇOCUKLAR UNUTULMADI



Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Etkinlik kapsamında; Urla, Foça, Bornova, Çiğli, Aliağa, Kiraz, Seferihisar, Menemen, Mordoğan, Torbalı, Karaburun, Dikili, Güzelbahçe, Beydağ, Tire ve Selçuk’ta, çocukların ücretsiz olarak izleyebileceği 38 çocuk oyunu sergilenecek. Karşıyaka İZBAN girişi, Bornova Küçükpark, Göztepe Denizatı Heykeli önü, Alsancak Sevgi Yolu, Gündoğdu Meydanı, Çiğli Kasaplar Meydanı, Konak Meydanı, Bayraklı Sevgi Yolu, Alsancak Kıbrıs Şehitleri ve Üçyol Metro çıkışında ise tiyatro, dans ve müzik gösterileri sahnelenecek.