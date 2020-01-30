Uluslararası Oyuncak Fuarı ziyarete açıldı (Corona virüsü önlemi)

71’incisi düzenlenen Uluslararası Oyuncak Fuarı, Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’nin konuşması ile kapılarını açtı. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’in de davetli olduğu açılış fuara Türkiye'den bu yıl 52 firma katıldı. Başkonsolos Serdar Deniz Türk firmalarını tek tek gezip ilgililerden bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.

2 ŞUBAT’A KADAR AÇIK KALACAK



Fuar 2 Şubat'a kadar sürecek. Fuarda, 68 ülkeden 2 bin 203’ünü yabancıların oluşturduğu 2 bin 886 firma yer aldı. Bir milyonun üstünde oyuncağın sergilendiği fuarı 132 ülkeden 70 bin iş insanı ziyaret ediyor.

FUARDA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI



Fuarda Coronavirüs'e karşı da önlemler alındı. Çin’den gelen ziyaretçiler fuarı maskeyle dolaşırken, tuvaletlerde, salon geçişlerinde, restoranlarda toplamda 70 dezenfeksiyon kutusu bulunduruldu. Corona virüsü'nden etkilenen Çin'in Wuhan kentinden gelmesi beklenen katılımcıların ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.