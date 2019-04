Sziget Festivali, Macaristan'ın Budapeşte kentinde 7-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Tüm dünyadan yüzbinlerce müzikseveri "aşkın devrimi" sloganıyla kucaklayan Sziget Festivali’nin merakla beklenen Europe Stage kadrosu açıklandı. Europe Stage’e bu yıl Türkiye’den katılacak ilk isim köklerindeki güçlü blues mayasını, gümbür gümbür bir garage rock tınısıyla harmanlayan The Ringo Jets oldu.

Son yıllarda Türkiye’den çıkan en ilginç ve özgün topluluklardan biri olan The Ringo Jets, yaptığı müziğin özüne sadakati ve tavizsiz tavrıyla dikkat çekiyor. Ülkemizin yurtdışında en çok konser veren topluluklarının başında gelen The Ringo Jets, art arda Primavera Sound, Rencontres Transmusicales, Gutter Island, Rock ‘n’ Coke gibi festivallerde yer aldı. İskandinavya, Fransa, İtalya, İspanya gibi bölgelerde turneler yapan grup Pixies, The Battles, Portishead, The Sonics ve Gogol Bordello gibi gruplarla da aynı sahneyi paylaştı. Türkçe psychedelic rock kökenlerine atıfta bulundukları şarkılarıyla da dikkat çeken topluluk köşeli ve riff tabanlı şarkı yazımıyla da ön plana çıkıyor.



AVRUPA SAHNESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANSLAR



20’den fazla ülkeden birbirinden iddialı 30’a yakın grubun yer aldığı Avrupa Sahnesi bu yıl oldukça sıkı isimlerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Fransız yeraltı hip-hop dünyasının kahramanı Hippocampe Fou, 10 kişilik kadrosuyla Hollanda’nın en dinamik topluluğu Jungle By Night’, aykırı punk ekibi Pipes and Pints, Belçikalı rap üçlüsü L' Or du Commun ve daha pek çok Avrupa’nın önde gelen topluluğu bu yıl Sziget’in en çok ilgi gören sahnelerinden biri olan Europe Stage’de müziğini tüm dünya ile paylaşma fırsatı bulacak.



SZIGET TALENT TURKEY BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR



Sziget Türkiye ve IF Performance Hall işbirliği ile 3'üncüsü gerçekleşecek olan Sziget Talent Turkey yarışmasına başvuru süreci devam ediyor. Türkiye'den en yetenekli ve en iyi sahne performansına sahip olan grubun seçileceği yarışmanın kazananı 7-13 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde Türkiye’yi temsil etme ve sahne alma şansına sahip olacak! Yarışmanın jüri üyeleri ise,geçtiğimiz sene Sziget World Music Stage'in kapanışını yapan BaBa ZuLa'dan Murat Ertel, 2017 senesinde World Music Stage'de festival severleri büyüleyen Gaye Su Akyol, Hürriyet Gazetesi müzik yazarı ve %100 Açık Sahne fikrinin yaratıcısı Tolga Akyıldız, DJ/Müzisyen Kaan Düzarat, Feriye Genel Müdürü Elif Erdost, Ferment Records ve More Management Genel Müdürü Can Sertoğlu ve Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O'Mahony'den oluşuyor. 19 Nisan'a kadar müzisyenlerin katılımına açık olan yarışmanın finali 29 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'tagerçekleşecek.