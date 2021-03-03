Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı online düzenlenecek

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 önlemlerinin sürmesi nedeniyle karnavalın internet ortamında düzenlenmesi kararı alındı.



Bu yıl 9. kez yapılacak karnaval, 1 Nisan'da festivalin internet adresindeki karnaval dijital mecrasında başlayacak, çevrimiçi yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler 4 Nisan'a kadar sürecek.



Karnavalda yapılacak kortej kostüm yarışması, portakallı lezzetler yarışması, portakal çiçeği koşusu, portakal çiçeği ulusal satranç turnuvası, hızlı dürüm yeme yarışması gibi etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak.



Karnavalın açılış töreni ve konseri ise sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

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