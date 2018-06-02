Netflix’in yeni dizi Chambers, Kill Bill ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uma Thurman’ı kadrosuna dahil etti. Senaryosu Leah Rachel tarafından yazılan Netflix'in yeni dizisinde aklını, hayatını kurtaran donör kalbi çevreleyen gizeme takan genç bir hasta, kalbin asıl sahibinin şeytani özelliklerini sergilemeye başlar.
Uma Thurman dizide kalbini veren kişinin annesi Nancy karakterini canlandıracak.
Dizinin yürütücü yapımcı kadrosunda Stephen Gaghan, Leah Rachel, Akela Cooper, Wolfgang Hammer, Winnie Kemp ve Alfonso Gomez-Rejon gibi isimler yer alıyor. Dizinin pilot bölümünün yönetmen koltuğunda Alfonso Gomez-Rejon oturuyor.
Dizi, 2019’da seyirciyle buluşacak.
UMA THURMAN: KILL BILL BENİ ÖLDÜRÜYORDU