UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Bursa'nın ipeği ve çinisi dünyaya tanıtılacak



Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kentin, Yaratıcı Şehirler Ağı'na da dahil olmasıyla Bursa ipeği ve çinisi dünyada daha çok tanınacak.



Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında Bursa, dünya gelinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na üye 295 şehir arasında yer aldı.



Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen şehirde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında üretim yapan çini ve ipek ustaları, sanatlarını çeşitli etkinliklerle tanıtma fırsatı bulacak.



Çini usta öğreticisi Duygu Uzun, çini işçiliğinin sabır ve beceri gerektiren bir iş olduğunu söyledi.



Geçmişten geleceğe sanat aktarımı için çalıştıklarını anlatan Uzun, "Aslına uygun desenlerimizle bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Özellikle Bursa'nın geçmiş mirasından bize değer olarak kalan yapılarını, mimarilerini çinilerde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.



"UNESCO'DA ÇİNİ VE İPEKLE ŞEHRİMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu ve proje koordinatörü Mehmet Ünal, ipek üretiminin tarih boyunca kentin simgelerinden biri olduğunu söyledi.



Ünal, merkezde hazırlanan ürünlerin yurt içi ve dışından rağbet gördüğünü belirterek, "UNESCO'da çini ve ipekle şehrimizi temsil edeceğiz, bu bizim için gurur kaynağı oldu. Bu proje 4 yıl kadar sürecek ve bu süre içinde bir sürü etkinlikler yapılacak ipeğin ve çininin geliştirilmesi için. Zaten bu merkez Türkiye'de ipekçiliğin merkezi haline geldi. Çini ve ipeği birleştirerek birçok ortak projeler yapacağız. İpekçilik ve çinicilik dünyada daha çok tanınacak. Sırbistan'a gidiyoruz ve orada bu projenin lansmanını yapacağız" dedi.