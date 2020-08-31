UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde Sahnede Yeniden Buluşuyoruz etkinliği

Organizasyonu UNIQ İstanbul ve An Yapım tarafından yapılan ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ adlı etkinlik serisi 7 Eylül akşamı Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu ortak yapımı, başrolünde Levent Üzümcü’nün yer aldığı Aziz Nesin Kabare ile başlayacak.

UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde sürecek etkinlik boyunca Genco Erkal, Tülay Günal, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Çağlar Çorumlu, Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Genco Erkal, Tülin Özen, Berna Laçin, Rutkay Aziz, Dolunay Soysert gibi usta isimlerin rol aldığı toplam 16 oyun sahneye çıkacak. ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ 30 Eylül akşamı Erdal Özyağcılar ile Berna Laçin’i sahnede bir araya getiren Tiyatro Martı yapımı Hoşgeldin Boyacı adlı oyunla sona erecek.

Aziz Nesin Kabare

Uniq İstanbul, tiyatroların pandemi sürecini ekonomik olarak en ağır geçiren alan olduğunu gözeterek, tiyatrolarla dayanışmak üzere, Açık Hava Sahnesi’ni katılımcı tiyatro topluluklarına bedelsiz olarak açıyor.



"YANYANA DURALIM!"



Organizasyonu üstlenen An Yapım, ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’un ticari kaygılarla değil dayanışma ihtiyacıyla tasarlanan bir etkinlik olduğunun altını çiziyor. “Her bir biletin, Türkiye tiyatrosu emekçilerinin yeniden ayağa kalkması için bir tuğla işlevi göreceğini” söyleyen An Yapım sorumlusu E. Feza Soysal yola çıkış amaçlarını aşağıdaki manifestoyla özetliyor:

Westend

“Dört duvar arasında geçirdiğimiz pandemi sürecinde, sanata olan ihtiyacımızı bir kez daha hatırladık. Pek çoğumuz gergin karantina günlerini, dijital platformlardan takip ettiğimiz sanat etkinlikleriyle atlattık. Artık ‘yanyana’ gelme zamanı…



Evde kaldığımız günlerin ardından yüz yüze ama tedbirli ve mesafeli yeni bir yaşama adım atıyoruz. Sosyal hayatımıza yeniden şekil verirken, tiyatro oyunlarını ‘yeniden’ sahnede seyredebilmek istiyoruz. Sanatın birleştirici gücüne güvenerek hem sahneye hem de seyir yerine yeniden merhaba diyoruz.



UNIQ İstabul’un Açık Hava Sahnesi’ni tiyatrolara bedelsiz açtığı bu etkinlikte, sevdiğimiz pek çok tiyatro sanatçısının oyunlarını yeniden sahnede seyretme şansı buluyoruz. Tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücüyle her şeye rağmen perdeyi birlikte açıyoruz.



Hayat tek başına zordur.



Dünya zorludur.



Tiyatroda ‘yanyana’ olalım,



Sahnede ‘yeniden’ buluşalım.”

Bir Delinin Hatıra Defteri

GENCO ERKAL’IN KÜLT OYUNU ‘BULUŞMA’DA



Tiyatromuzun büyük ustası Genco Erkal iki ayrı oyunuyla ‘buluşma’ kapsamında açık havada seyirciyle bir araya gelecek. Usta oyuncu kült oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri ve sahneyi Tülay Günal’la paylaştığı, Nazım Hikmet’in dizeleriyle bezeli müzikli gösteri ‘Yaşamaya Dair’ ile 21 ve 22 Eylül tarihlerinde peş peşe açık hava sahnesinde olacak.



Program, pandemi nedeniyle yarım kalan sezondan yapılan karma bir seçki içeriyor. Pandemi başladıktan sonra İstanbul’da prömiyer yapacak ilk oyun olan, Moda Sahnesi’nin yeni sezon yapımı Babamı Kim Öldürdü de seçkide yer alıyor. Fransa’nın genç yazarlarından Edouard Louis’nin roman üçlemesinin sonuncusundan oyunlaştırılan, Kemal Aydoğan yönetimindeki Babamı Kim Öldürdü’de Onur Ünsal tek kişilik performansıyla sahnede olacak.

Übü Hep Übü

Prömiyerini geçen şubatta yapan, sezonun yeni oyunlarından, Çağlar Çorumlu’nun başrolünde yer aldığı TiyatrOPS yapımı Übü Hep Übü ile yine pandemiden kısa süre önce seyirci karşısına çıkmaya başlayan ve Reha Özcan’ın Orhan Veli dizelerini sahneye taşıdığı Bir Garip Orhan Veli de programda yerini aldı.



Okan Bayülgen; yazıp yönettiği ve Ceren Taşçı, Zeynep Köse, Deniz Bolışık, Ödül Turan, Gizem Dinç, Aybüke Albere ile birlikte sahne aldığı eğlenceli oyun Harem Kabare ile pandemi sürecinden sonra ilk defa tiyatro sahnesinde olacak.

Ödünç Yaşamlar

Etkinlik; Türkiye tiyatrosunun son dönemde en güçlü nefesleri haline gelen toplulukların oyunlarını içeriyor. Kumbaracı50’nin Kaldırım Serçesi, DasDas’ın Westend/Batının Sonu, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun Yangınlar, Yolcu Tiyatro’nun Kürklü Venüs adlı oyunları buluşmada yerini alıyor.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23 Haziran 2020 tarihli ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki Covid-19 tedbirlerine uygun sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla düzenlenecek etkinlik, Maslak’ta bulunan Uniq İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde pandemi koşullarına göre düzenlenmiş seyir alanıyla 400 izleyiciyi ağırlayacak.

Hayal Satıcısı

SAHNEDE YENİDEN BULUŞUYORUZ PROGRAMI



7 Eylül Pazartesi Aziz Nesin Kabare – Levent Üzümcü Tiyatrosu&İzmir Halk Tiyatrosu



11 Eylül Cuma Übü Hep Übü - TiyatrOPS



12 Eylül Cumartesi Bir Garip Orhan Veli - Reha Özcan Kumpanyası



15 Eylül Salı Ödünç Yaşamlar 2020 - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu



17 Eylül Perşembe Harem Kabare - Dada Salon Kabarett



19 Eylül Cumartesi Yangınlar – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu



20 Eylül Pazar Kaldırım Serçesi – Kumbaracı50



21 Eylül Pazartesi Bir Delinin Hatıra Defteri – Dostlar Tiyatrosu



22 Eylül Salı Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu



23 Eylül Çarşamba Babamı Kim Öldürdü – Moda Sahnesi



24 Eylül Perşembe Westend/Batının Sonu – DasDas



25 Eylül Cuma Kürklü Venüs – Yolcu Tiyatro



26 Eylül Cumartesi 1984/Büyük Gözaltı – Aysa Prodüksiyon&Perdeci Oyuncuları



27 Eylül Pazar Hayal Satıcısı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu



28 Eylül Pazartesi Güneyli Bayan – Aysa Prodüksiyon&Perdeci Oyuncuları



30 Eylül Çarşamba Hoş Geldin Boyacı – Tiyatro Martı