Universal corona nedeniyle Jurassic World: Dominion çekimlerini durdurdu

Disney, Paramount ve Netflix’in ardından ABD’li yapım şirketi Universal da corona virüs sebebiyle çekimlerini durdurma kararı aldı. Buna göre Jurassic World: Dominion, Flint Strong ve komedyen Billy Eichner'in henüz adı konmamış projesinin çekimleri ve prodüksiyonları askıya alındı.



Corona virüs salgınıyla ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirten Univerlsa yetkilileri, çekimlere yeniden başlama tarihini gelecek haftalarda belirleyeceklerini duyurdu.



Şubat ayından bu yana çekimleri Londra'da gerçekleştirilen Jurassic World: Dominion filmi için vizyon tarihinin 11 Haziran 2021 olduğu açıklanmıştı. Salgın nedeniyle çekimleri süresiz durdurma kararı sonrası, filmin vizyon tarihine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği bilinmiyor.

Dominion, başrollerinde Chris Pratt (Owen Grady) ve Bryce Dallas Howard'ın (Claire Dearing) rol aldığı Jurassic World serisinin üçüncü filmi. Colin Trevorrow, tekrar yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senayosunu Emily Carmichael ile birlikte kaleme aldı.



Jurassic World gişede 1 milyon 670 bin dolar, Fallen Kingdom ise 1 milyon 308 bin gelir elde etme başarısı göstermişti.