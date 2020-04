Üniversitelerin dijital kütüphaneleri de okurlarla buluşuyor

İlişkili Haberler

Corona tedbirleri kapsamında geçici süreliğine ziyarete kapanan kütüphaneler, 56. Kütüphane Haftasını "Evde Kal" çağrısına uyarak sosyal medya üzerinden kutluyor.



Yurt içi ile yurt dışında birçok üniversite ve belediye tarafından oluşturulan dijital kütüphaneler de bu dönemde evde kalan kitapseverlerin ziyaretine açılıyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilgi edinme sürekliliğini sağlamak adına birçok kaynak ve esere "www.kutuphane.itu.edu.tr" adresinden ulaşılabileceği açıklandı.



Binlerce e-kitap ve e-dergi okurların beğenisine sunuluyor

İstinye Üniversitesi de içinde 500'ün üzerinde akademik ve popüler derginin yer aldığı veritabanı "İdeal Online"ı 30 Nisan tarihine kadar erişime açtı.



İstanbul Zaim Üniversitesi (İZÜ) sosyal medya hesaplarından da Kütüphane Haftası kutlanarak, "Corona virüs salgını nedeniyle kütüphanelerimiz ziyaretçilerimize kapalı olsa da 260 bin e-kitap ve 30 bin e-dergiden oluşan kaynaklarımıza her zaman ulaşabilirsiniz." notu paylaşıldı.



Maltepe Üniversitesi'nin, "Evde kaldığınız süre boyunca Maltepe Üniversitesi Kütüphanesi yanınızda!" mesajı verilen kütüphanesine de online erişilebiliyor.



Özel ve devlet üniversitelerinin dijital kütüphaneleri araştırmacıların kullanımına açıkMarmara Üniversitesi, dijital kütüphane çalışmaları kapsamında koleksiyonlarında bulunan nadir eserleri, okuyuculara açtı.



Koç Üniversitesi, aralarında Ankara Fotoğraf Karpostal ve Gravür Koleksiyonu, Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu, Ankara Harita ve Plan Arşivi gibi pek çok başlık altında yer alan arşivlerini meraklılarına sundu.



İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen "Gazeteden Tarihe Bakış Projesi" kapsamında 18 bini aşkın gazete dijital ortama aktarılarak, kullanıcılarla buluşturuldu. 1928-1942 yıllarına ait Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçe gibi değişik dillerde yayınlanan gazetelere ulaşılabiliniyor.



Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nin, kütüphaneye bağışlanmış veya üniversite tarafından edinilmiş özel ve kurumsal arşivlere erişilebiliyor.



Berlin Devlet Üniversitesi'nin "Orient Dijital" projesi kapsamında hazırladığı, arasında 3 bin 500'e yakın Türkçe yazmanın bulunduğu birçok eser "orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de" linkinden, Almanya Martin Luther Üniversitesi'nin kaynakları adresinden inclenebiliyor.



Her konudan farklı dillerde tarama yapılabilecek, binlerce yayının yer aldığı online Genesis Kütüphanesi, okurlarla buluşuyor.



New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi'nde, konulara ve başlıklara göre taramalar araştırmacıların kullanımına sunuluyor.



Aynı zamanda aralarında Altınbaş Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bulunduğu birçok özel ve devlet üniversitesi dijital kütüphanelerini okurlarla buluşturuyor.



BELEDİYELERDEN DİJİTAL KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kitaplığı, sahip olduğu zengin içerikli dijital kütüphanesiyle kitapseverlere ve araştırmacılara geniş bir seçenek sunuyor. Kütüphanede, yazma eserler, yabancı dil kitapları, süreli yayınlar ve makaleler gibi pek çok kaynağa erişim sağlanabiliyor.



İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) faaliyete geçirdiği Farabi Dijital Kütüphanesi'nde de yüzlerce kitap ve belge kullanıma açık.



Kütüphane Haftası kapsamında ayrıca Avcılar Belediyesinin de Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Sosyal hayatımızdan uzak kalsak da kitapları yaşamınızdan uzak tutmayın." ifadelerine yer verilirken, 22 bin kitabın yer aldığı dijital kütüphane "Oku Avcılar" uygulaması hizmete açıldı.



Beylikdüzü Belediyesi tarafından Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle dijital kütüphane çalışmasına imza atılırken, belediyenin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan "Kütüphane Kataloğu" sekmesinde, binlerce kitap erişime sunuldu.



Futbolcu Gökhan İnler'in kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nca (ISEV) başlatılan "OkumayıSEV" adlı sosyal projeyle, Türk ve dünya klasiklerinin yer aldığı elektronik kütüphane minik okurların beğenisine sunuluyor.