Ünlü aktör William Hurt hayatını kaybetti

80'lerin dramlarından Marvel filmlerine uzanan kariyeriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, Oscar ödüllü aktörün oğlu Will sosyal medyada duyurarak, babasının doğal sebeplerden dolayı hayata veda ettiğini belirtti. Will Hurt, ünlü oyuncunun 72. yaş gününü kutlamasına bir hafta kala, huzur içinde hayatını kaybettiğini aktardı.

Mayıs 2018'de Hurt'ın kemiğe yayılmış terminal prostat kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

1986 yılında Brezilya'daki bir hapishanede geçen Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Hurt, Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God), Haberler (Broadcast News) ve Şiddetin Tarihçesi filmleriyle de Oscar'a aday gösterildi.

YENİ NESİL ONU MARVEL FİLMLERİYLE TANIDI

1980'lerin en gözde oyuncularından biri olan Hurt, 1990'larda karakter rollerine geçti ve büyük ekran projeleri ile televizyon arasında başarılı bir yeniden çıkış yaptı. 'Damages' ve 'Too Big to Fail' adlı yapımlarla Emmy adaylıkları kazanan Hurt, 2008 yapımı 'The Incredible Hulk' filminde General Thaddeus Ross'u canlandırmasıyla genç nesil sinemaseverler tarafından da tanındı. Daha sonra Marvel Sinematik Evreni’nde kalmaya devam eden aktör; 'Captain America: Civil War', 'Avengers: Infinity War', 'Avengers: Endgame' ve 'Black Widow' filmlerinde rol aldı.



ŞİDDET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Juilliard School’da eğitim alan ve Robin Williams ve Christopher Reeve gibi isimlerle sınıf arkadaşı olan Hurt, çok sayıda tiyatro yapımında da yer aldı.



Ancak Hurt'ın hayatı boyunca çok sayıda tartışmalı olay da yaşandı.

İçki sorununun olduğu ve bu yüzden eski sevgililerine şiddet uyguladığı basına yansıdı.

Ünlü oyuncu 2013 yılında The Telegraph gazetesine verdiği röportajında ünle ilgili sorunlu bir durumunun olduğunu kabul ederek, "Bu hem bir ayrıcalık hem de sorumluluk, ancak sorumluluk tarafını çoğu zaman iyi taşıyamadığımı utanarak kabul ediyorum. Geri dönüp baktığımda bazı durumlardaki davranışlarım yüzünden kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı görüyorum" demişti.