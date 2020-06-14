Ünlü Hint aktör Sushant Singh Rajput evinde ölü bulundu

Bollywood sinemasının ünlü aktörü Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Evdeki çalışanın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncuyu kendini tavan asmış halde buldu. Rajput'un ölüm nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Hint polisi, oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis tarafından yapılan inceleme sırasında evde bulunan sağlık raporuna göre, Rajput'un psikolojik sorunlarının bulunduğu ifade edildi. Oyuncunun eski menajeri Disha Shawli'nin de birkaç gün önce intihar ettiği açıklandı. Rajput'un evdeki yardımcısı, oyuncunun karantina günlerinde evde tek başına kaldığı ve birkaç gündür psikolojik bunalımda olduğu belirtti.

2016’da ünlü kriket sporcusu Mahendra Singh Dhoni’yi canlandırarak beğeni toplayan Rajput, sinema dünyasına 2008 yılında adım atmıştı. Rajput ayrıca ünlü Hint oyuncu Amir Khan ile birlikte 2014 yılında oynadığı Peekay filmi ile izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak kariyerindeki 11’inci filmi bu yıl vizyona girecek olan Rajput’un ölümünün çok erken olduğunu belirtti ve “Eğlence dünyasındaki yükselişi birçok insana ilham verdi ve arkasında unutulmaz çok sayıda performans bıraktı” dedi.