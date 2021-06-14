Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay (68) yaşamını yitirdi.



Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.



Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTECİSİ

68 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı konservatuar eğitiminin ardından yüze yakın albümün yönetmenliğini yaptı.

Müzeyyen Senar ve Zeki Müren gibi duayen isimlerle de beraber çalışan Tekay, birçok ünlü sanatçı ve assolistin sahne ve albüm çalışmalarını yönetti.

90'lı yılların başında "Vurgun", "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "Yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle adından söz ettiren Tekay, "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü kazandı.