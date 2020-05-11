Ünlü komedyen ve oyuncu Jerry Stiller hayatını kaybetti

Amerikalı komedyen ve oyuncu Jerry Stiller 92 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller, sosyal medya paylaşımında, babasının doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ben Stiller ayrıca, “O harika bir baba, büyükbaba ve 62 yıl boyunca kendini Anne’e adamış bir eşti. Çok özlenecek. Seni seviyorum baba” mesajını paylaştı.

8 Haziran 1927'de New York'un Brooklyn semtinde işçi sınıfından bir ailede dünyaya gelen Stiller, uzun yıllar eşi Anne Meara ile oluşturdukları "Stiller ve Meara" ikilisi olarak komedi kulüplerinde sahne aldı.

İkili 60'lı ve 70'li yıllarda Ed Sullivan Show adlı gece şovunda skeçler sahneledi, ardından kendi skeç komedi programlarını yaptı.

SEINFELD DİZİSİYLE AKILLARDA YER EDİNDİ



Stiller, 90'lı yıllarda popüler olan Seinfeld dizisinde ana karakterlerden George Costanza'nın yaşlı babası Frank Costanza'yı canlandırdığı yardımcı rolle dünya çapında şöhrete kavuştu. Bu rolüyle 1997 yılında Emmy Ödülleri'nde En İyi Komedi Yardımcı Oyuncu kategorisinde ödüle aday gösterildi. Stiller ayrıca komedi dizisi The King of Queens'te Arthur Spooner rolüyle de çok sevildi.



Stiller ayrıca oğlu ile birlikte Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit, The Heartbreak Kid ve Zoolander 2 filmlerinde rol aldı.

62 yıl evli kaldığı eşi Anne Meara, 2015 yılında hayata veda etmişti.