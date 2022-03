Ünlü kornet sanatçısı Ron Miles hayatını kaybetti

Yüzyılın en başarılı cazcıları arasında gösterilen kornet sanatçısı ve besteci Ron Miles, Denver'daki evinde hayatını kaybetti.



58 yaşında vefat eden sanatçının ölüm haberini, menajeri Hans Wendl duyurdu.

Modern cazla Amerikan armonisini birleştirmeyi başaran Miles’ın ölüm nedeninin, nadir görülen bir kan hastalığı olan Polisitemia Vera'ya bağlı komplikasyonlar olduğu belirtildi.

RON MILES KİMDİR?



ABD'li caz trompetçisi, kornetçi ve besteciydi 1963'te Indianapolis'te doğdu. Tam adı Ronald Glen Miles olan sanatçı, yaşadığı yerin ikliminin astım hastalığını kötü etkilemesi nedeniyle Denver'a taşındı. Miles, ilk trompetini de burada aldı. O dönem onu etkileyenler cazcılar değil Bee Gees ve Jackson 5 oldu.



Denver'da East Lisesi'nde okurken caz hayatının bir parçası olmaya başladı. Colorado Üniversitesi ve Manhattan Müzik Okulu'nda müzik eğitim aldıktan sonra Denver'a döndü ve ders vermeye başladı. Sonrasında Denver Metropolitan State Ünivresitesi'nde Caz Çalışmaları Direktörü olarak atandı. İlk albümü 'Distance for Safety' 1987'de piyasaya çıktı.



Denver'daki caz endüstrisi, New York'tan uzakta köklü bir geçmişe sahipti. Uzun süre solo kariyer yerine üretmeyi seçti. Hayatının son 20 yılında ise oldukça aktifti ve üne kavuştu. 2017'de yayınladığı I Am a Man albümü, NPR Music'in 2017'nin en iyi 50 albümü listesine girdi. 2020'de yayınladığı Rainbow Sign ise daha da başarılı oldu.



POLISETEMIA VERA HASTALIĞI NEDİR?



Polisitemia Vera, Çok fazla kırmızı kan hücresinin üretildiği, kanı normalden kalınlaştıran, akışını etkileyen ve kan pıhtılarına neden olan nadir bir hastalık. Hastaların, zaman içinde yüksek beyaz kan hücresi sayıları ve yüksek trombosit sayıları yaşayabilir.