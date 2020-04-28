Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş 64 yaşında yaşamını yitirdi.



Bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.

Yerlitaş 19 saat önce Instagram hesabından yaptığı mesajında, "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal evde kal" ifadelerini kullanmıştı.



YERLİTAŞ'IN SAATLER ÖNCE YAPTIĞI SON PAYLAŞIM

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?



Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı.



80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı.



Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.



Yerlitaş, kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyordu.



Birçok ünlünün kostümleri için kapısını aşındırdığı Yerlitaş, sadece ünlülerin değil sosyetenin de gözdesiydi.

