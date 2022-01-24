Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Pekcan'ın ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberler 24.01.2022 - 17:31 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 17:33

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

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Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.

haberini Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. 

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Pekcan, ekim aylında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

Pekcan, sosyal medyadan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

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