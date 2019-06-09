Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşında hayata veda etti. Pak bir süredir kanser tedavisi görüyordu.



Dostu Ali Doğanlı geçtiğimiz ay Pak'ın çoklu organ yetmezliği başladığını ve hastanede olduğunu açıklamıştı.



Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam. Söz bitti" mesajını paylaştı.



HAKAN PAK KİMDİR?



6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak bir süredir hastanede tedavi görüyordu.



Pak'ın rol aldığı bazı projeler: Ruhumun Aynası, Krem, Kahve Bahane, Parmaklıklar Ardında, FuatAşk Oyunu, Ferrari Naci, Canın Sağolsun, Yasak Elma

