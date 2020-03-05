Ünlü oyuncu Levent Can yoğun bakımda

Birçok projeye imza atan Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



48 yaşındaki Can'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi. İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Levent Can'ın İçimdeki Fırtına dizisinde hayat verdiği Selim karakteri

LEVENT CAN KİMDİR?

971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, ile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin bazı rol aldığı diziler arasındadır. Star TV'de yayınlanan başrolü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.