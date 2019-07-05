Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği müzik festivalinde ünlü piyanist İdil Biret sahne alacak. 5, 6 ve 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan müzik festivalinin ilk iki günü Marmaris Amfi Tiyatro salonunda yapılırken, kapanış konseri Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
5 Ağustos Günü Marmaris Amfi Tiyatro'da yapılacak olan açılış konserinde İdil Biret’e Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik edecek. 7 Ağustos’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrasının müzik dinletisi yapılacak.
Kapanış konserinde yine piyanist İdil Biret ve orkestra dinletisi olacak. Dünyaca ünlü eserlerin sahne alacağı müzik festivali ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.