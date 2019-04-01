Nipsey Hussle, Los Angeles kentinde çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Hussle’ın silahlı saldırının kurbanlarından olduğu, diğer iki kişinin de yaralandığı bildirildi.



Los Angeles Polis Departmanı, kurbanların hiçbiri hakkında bir açıklama yapmazken 3 kişinin vurulduğunu doğruladı.



Saldırıdan kısa bir süre önce rap şarkıcısının Twitter’dan, “Güçlü düşmanlara sahip olmak bir nimettir” mesajını yayımlaması dikkat çekti.



Kariyerine 2005 yılında başlayan 33 yaşındaki rap şarkıcısı bu yıl ilk albümü Victory Lap ile Grammy'e aday gösterildi. Bir süre Drake ile de çalışan ünlü rapçinin Lauren London ile ilişkisi olan şarkıcının iki çocuğu bulunuyor.