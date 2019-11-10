Ünlü sanatçı Davido Türkiye'ye geliyor

Nijeryalı ünlü sanatçı Davido İstanbul’da konser verecek. Konser, 10 Kasım Pazar günü bir kulüpte gerçekleşecek.

Konser için spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi.



Davido için alınan birçok rezervasyonun açık artırma ile satışa sunulduğu da bildirildi.

Davido olarak bilinen 27 yaşındaki Nijeryalı sanatçının asıl adı David Adedeji Adeleke. Şarkıcı, söz yazarı ve aynı zamanda yapımcı olan Davido, 10 binlerce kişinin katıldığı ve milyon dolarlık dev konserleriyle dikkat çekiyor.

