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18-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek İstanbul Müzik Haftası'nde MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi isimler sahneye çıkacak.

Müziğin genç yıldızlarından Kalben, Edis, Ece Seçkin, Alper Erözer de müzikseverlere unutulmaz bir Türk Pop Festivali yaşatmaya hazırlanıyor.