Ünlü tablolar canlanıyor sergisinde 54 eser online sunuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde, ‘Ünlü tablolar canlanıyor' adlı projeyle uzaktan eğitim alan öğrenciler, ortaya çıkardığı 54 eseri online sergiledi.

DHA 25.06.2020 - 16:23

Ünlü tablolar canlanıyor sergisinde 54 eser online sunuldu

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Atakum Koleji Ortaokulu öğrencileri uzaktan eğitimle, ‘Ünlü tablolar canlanıyor' adlı projeyi hayata geçirdi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğçe Külekçi'nin eğitim verdiği öğrenciler, 25 günlük çalışma ile 54 eser ortaya çıkardı. Eserler, online sergide sanatseverlerle buluştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğçe Külekçi, "Görsel sanatlar dersimizde, ortaokul öğrencilerimle gelenekselleştirdiğimiz ve her yıl büyük heyecan ve binbir emekle açtığımız yıl sonu resim sergimizi pandemi dolayısı ile bu yıl açamadık. Atölyemde öğrencilerimin büyük heyecanla başlayıp, yarım bırakmak zorunda kaldığı yüzlerce eser var. Heyecanlarını kaldığı yerden devam ettirmek adına bir online sergi açmaya karar verdim. Pandemi sürecinde, öğrencilerim sanatsal çalışmalarına ailelerini de dahil ederek keyifli vakit geçirdiler. Ortaya çıkan ürünler herkesi çok mutlu etti. Sanatın gücünü şartlar ne olursa olsun bir kez daha vurgulamış olduk" dedi.

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