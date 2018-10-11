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Yaman Tüzcet’in ölümünü eşi Günnur Tüzcet, “Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki Sevgili esim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı. Onu Istanbul'a getiriyorum. Istediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılmasi için” diyerek duyurdu.



Oyuncular Sendikası da Twitter hesabında "Usta oyuncu Yaman Tüzcet’i kaybettik, çok üzgünüz. Başımız sağolsun" derken, çok sayıda sanatçı dostu da sosyal medyada ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı. Tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu da "Dost,adam, sanatçı Yaman Tüzcet'i yitirdik... Avustralya'da yaşıyordu.Yavaş yavaş güzel insanları bitirdik!" diye yazdı.



HAYATI



1942 yılında İstanbul’da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda “Tiyatro” okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72’de TRT İstanbul Radyosu’nda “Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları”nı sundu. TRT için, 1976’da “Dolmuş Show” (4 bölüm) ve 1978’de “Minik Dünya”yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979’da Avustralya’ya gitti. Melbourne’de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown’un “The Jury” yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.



1987’de Türkiye’ye döndü ve TRT 2’ye “Apti ile Fatoş” (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992’ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2’li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton’un Türkiye’de çekilen “Time Line” adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli’nin ödüllü “Karartma Geceleri” önemli filmlerinden biridir.



Yaman Tüzcet, 1992-97 arası TRT 1 “Hafta Sonu Programı”nın kısa güldürülerini yazdı ve partneri Zeki Yurtbaşı ile 6 yıl boyunca her hafta canlı yayında oynadılar. 1998’de Orhan Oğuz’un yönettiği “Delikanlı” dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştılar. Kartal Tibet’in “Sosyete Şaban”ı, Tunç Başaran’ın “Abuzer Kadayıf”ı gibi çeşitli filmlerde rol aldı. 1999’da Steve Barron’un “Arabian Nights” adlı dizisinde ünlü İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.



2000 yılında İstanbul’da Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde ‘Laz Koca’ karakterini canlandırdı. 2001’de Haldun Dormen’in “Bir Kış Öyküsü” müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2’de “Satırarası” programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya’ya döndü. 2002’de “Ekrandaki Mürkçemiz” (Bilge Karınca); 2009’da “Bir Aktörün Serüvenleri” ve “Ay Mandalina” (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda “Yaşasın Deliler!” adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy’de Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sergiledi. 2009 yılından itibaren 3 sezon "Geniş Aile" dizisinde, 2012 yılında Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı"'da rol aldı.