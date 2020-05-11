Ünlü yapımcı Mustafa Uslu: İnsanlarda paranoya olacak

Ayla, Müslüm, Cep Herkülü: Naim gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu, sinema sektöründe yaşanan sıkıntıya ilişkin, "Benim görüşüm, bu salgın bitip her şey normale döndüğünde de sinema, çok kolay normale dönemeyecek. İnsanlarda bir paranoya bırakacak ve kapalı ortamlardan insanlar uzak duracak. Bundan dolayı, sinemanın bir-iki yıl ciddi sekteye uğrayacağını düşünüyorum. dedi.



"Bana göre sinema sektörü, bu salgından birinci derecede zarar gören sektörlerden biri oldu" diyen Uslu, Bunu bir sinema işletmecisi olarak da söylüyorum. Bu dönemde beş tane sinemamız kapandı. 11 Mart 2020'de sinemalarımızı kapattık. O günden bugüne de kapalı. Personelimiz evinde oturuyor. Projelerimiz vardı. Dumlupınar vardı. Dumlupınar'ı durdurmak, askıya almak zorunda kaldık. Devam ettiğimiz çok önemli bir projemiz var. Ülkemiz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ona devam ediyoruz şu anda. Onu da sessiz sedasız yürütüyoruz. Evde senaryo okumaları yapıyoruz. Fakat benim görüşüm, bu salgın bitip her şey normale döndüğünde de sinema, çok kolay normale dönemeyecek. İnsanlarda bir paranoya bırakacak ve kapalı ortamlardan insanlar uzak duracak. Bundan dolayı, sinemanın bir-iki yıl ciddi sekteye uğrayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



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