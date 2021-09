Ünlü yönetmen Roger Michell hayatını kaybetti

Notting Hill, Venus ve My Cousin Rachel gibi filmleri yönetmesiyle tanınan yönetmen, hayatını kaybetti.



Basın Derneği'nde yapılan açıklamayla Roger Michell'in hayatını kaybettiği duyuruldu.



Roger Michell, Başrollerini Julia Roberts ve Hugh Grant'ın paylaştığı 1999 yapımı romantik komedi Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz) ile tüm zamanların en çok hasılat yapan İngiliz filmini yönetmişti.



Ünlü yönetmenin filmleri;



Persuasion (1995) (TV)

My Night with Reg (1996)

Titanic Town (1998)

Aşk Engel Tanımaz (1999)

Çarpışma (2002)

The Mother (2003)

Dayanılmaz Aşk (2004)

Venus (2006)

Morning Glory (2010)

Hyde Park on Hudson (2012)

Le Week-End (2013)

My Cousin Rachel (2017)

Nothing Like a Dame (2018)

Blackbird (2019)

The Duke (2020)