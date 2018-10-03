İş, sanat ve spor dünyasından ünlüler, dün akşam Uniq Hall’de Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi. Geceden elde edilen gelirle 900’ü aşkın Toplum Gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek.
BURCU BİRİCİK VE BARIŞ FALAY SUNDU
Most Production’ın organizasyonuyla gerçekleşen gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan oldu. Gecenin sunuculuğunu Barış Falay ve Burcu Biricik üstelenirken, Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Rubato, Sibel Tüzün, Şevki Çepa, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara ve iş dünyasından Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Evrim Aras, Selen Özgörkey Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Geçmişten günümüze en sevilen Sezen Aksu şarkılarının titizlikle seçildiği bu özel gecede izleyiciler Minik Serçe’nin ölümsüz eserlerini hep bir ağızdan seslendirdi. Finalde yorumcular hep birlikte sahneye çıkarak Sarışınım, Şımarık, Hadi Bakalım şarkılarıyla geceyi sonlandırırken, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
KONSERDE KİM HANGİ ŞARKIYI SESLENDİRDİ?
Bu Gece – Intro / Back Vokaller (dans)
Özgür Çevik / Bu Gece Son
Devrim Yakut / Adem Olan Anlar
Elif & Kerem Gönlüm / Ne Kavgam Bitti
Selen Özgörkey Özgür Çevik / Asolan
Evrim Aras & Tuğrul Tülek / Aşktan Ne
Zara / Keskin Bıçak
Devrim Yakut & Şevki Çepa / Bile Bile
Birce Akalay / Yol Arkadaşım
Işıl Yücesoy / Ağlamak Güzeldir
Burçak Elmas Deniz&Burçin Elmas Çubukçu&Sezgin Elmas / Büklüm Büklüm
Sibel Tüzün / Onu Alma Beni Al, Rakkas / Medley
Çağan Irmak / Minik Serçe
Yetkin Dikinciler / İkinci Bahar
Tolga Tekin / Kaçın Kurası
Barış Falay / Kalbim Ege’de Kaldı
Tuğrul Tülek / Medcezir
Tülay Günal / Denge
rubato / sen ağlama
Derya Alabora / Begonvil
Sibel Tüzün&Tülay Günal&Neslihan Demir / Aldatıldık
Mehmet Erdem / Hakim Bey
Işın Karaca / Tutunamadım
Sarışın&Şımarık&Hadi bakalım /Medley
TOG 135 ÖĞRENCİ TOPLULUĞUYLA FAALİYET YÜRÜTÜYOR
Türkiye’nin 81 ilinde, 135 öğrenci topluluğuyla ülkenin dört bir yanında sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin tüm bölgelerinde çocuklardan toplumsal cinsiyet eşitliğine, hayvanlardan ekolojiye birçok farklı alanda toplumsal değişim yaratmak için faaliyetlerini sürdürüyor.