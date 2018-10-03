İş, sanat ve spor dünyasından ünlüler, dün akşam Uniq Hall’de Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi. Geceden elde edilen gelirle 900’ü aşkın Toplum Gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek.



BURCU BİRİCİK VE BARIŞ FALAY SUNDU

Most Production’ın organizasyonuyla gerçekleşen gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan oldu. Gecenin sunuculuğunu Barış Falay ve Burcu Biricik üstelenirken, Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Rubato, Sibel Tüzün, Şevki Çepa, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara ve iş dünyasından Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Evrim Aras, Selen Özgörkey Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.



AYAKTA ALKIŞLANDI



Geçmişten günümüze en sevilen Sezen Aksu şarkılarının titizlikle seçildiği bu özel gecede izleyiciler Minik Serçe’nin ölümsüz eserlerini hep bir ağızdan seslendirdi. Finalde yorumcular hep birlikte sahneye çıkarak Sarışınım, Şımarık, Hadi Bakalım şarkılarıyla geceyi sonlandırırken, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



KONSERDE KİM HANGİ ŞARKIYI SESLENDİRDİ?



Bu Gece – Intro / Back Vokaller (dans)



Özgür Çevik / Bu Gece Son



Devrim Yakut / Adem Olan Anlar



Elif & Kerem Gönlüm / Ne Kavgam Bitti



Selen Özgörkey Özgür Çevik / Asolan



Evrim Aras & Tuğrul Tülek / Aşktan Ne



Zara / Keskin Bıçak



Devrim Yakut & Şevki Çepa / Bile Bile



Birce Akalay / Yol Arkadaşım



Işıl Yücesoy / Ağlamak Güzeldir



Burçak Elmas Deniz&Burçin Elmas Çubukçu&Sezgin Elmas / Büklüm Büklüm



Sibel Tüzün / Onu Alma Beni Al, Rakkas / Medley



Çağan Irmak / Minik Serçe



Yetkin Dikinciler / İkinci Bahar



Tolga Tekin / Kaçın Kurası



Barış Falay / Kalbim Ege’de Kaldı



Tuğrul Tülek / Medcezir



Tülay Günal / Denge



rubato / sen ağlama



Derya Alabora / Begonvil



Sibel Tüzün&Tülay Günal&Neslihan Demir / Aldatıldık



Mehmet Erdem / Hakim Bey



Işın Karaca / Tutunamadım



Sarışın&Şımarık&Hadi bakalım /Medley

TOG 135 ÖĞRENCİ TOPLULUĞUYLA FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Türkiye’nin 81 ilinde, 135 öğrenci topluluğuyla ülkenin dört bir yanında sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin tüm bölgelerinde çocuklardan toplumsal cinsiyet eşitliğine, hayvanlardan ekolojiye birçok farklı alanda toplumsal değişim yaratmak için faaliyetlerini sürdürüyor.