Ünlülerin kişisel eşyası açık artırmada

Amerika’daki Julien’s Müzayede Evi, önümüzdeki günlerde pandemiden dolayı zor günler geçiren müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla ünlü isimlerin kişisel eşyasını içeren bir açık artırma düzenleyecek.

12.08.2020 - 10:08

Ünlülerin kişisel eşyası açık artırmada

Art Daily’de yer alan habere göre sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmaya aralarında Patti Smith, Elton John, Billie Eilish ve Ozzy Osbourne’nun da yer aldığı pek çok müzisyen kendi kişisel eşyasını bağışladı.

Amerikalı müzisyen Billie Eilish’in Fender California Coast marka siyah ukulelesi sanatçının imzasıyla birlikte satışa sunuldu. Eilish’in ukulelesinin 2 bin ile 4 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediyor.

CANLI YAYINLANACAK

Patti Smith’e ait Devotion ve Çoluk Çocuk kitaplarının imzalı bir kopyası, Soundwalk Collective albümleri de açık artırmada satıla sunulanlar arasında yer alıyor.

Beverly Hills’te düzenlenecek açık artırma, 9 Eylül’de müzayede evinin internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...