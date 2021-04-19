Usta oyuncu Bülent Kayabaş'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti

Türk televizyonlarının sevilen ismi, usta oyuncu Bülent Kayabaş vefatının 4. yıldönümünde anılıyor.

Tam adı Osman Bülent Kayabaş olan usta oyuncu, üç çocuklu memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak 25 Ağustos 1945'te Eskişehir'de dünyaya geldi.



Kayabaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra henüz 16 yaşındayken 1961'de Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuğa başladı.

SİNEMA KARİYERİNE 150'DEN FAZLA FİLM SIĞDIRDI

Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de "Şarkıcı Kız" oyunu için İstanbul'a gelen Kayabaş, sanat hayatına burada devam etti.



Usta oyuncu, 50 yılı aşkın tiyatro kariyerinde Üç Maymun Kabare, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında çok sayıda oyunda yer aldı.



Kayabaş, 1970'te ilk filmi "Kara Leke" ile başlayan sinema kariyerine "Acı Hayat", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Zübük", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Devlet Kuşu", "Fidan", "Gemileri Yakmak", "Tersine Dünya", "Arkadaşım Şeytan", "Filler ve Çimen", "Fasulye", "Pardon" ve "İnşaat 2" gibi 150'den fazla film sığdırdı.



"Winnie The Pooh" çizgi filminde Winnie ve Tigger karakterlerini 14 yıl boyunca seslendiren Kayabaş, bu projeye ilişkin, "Çok keyif alıyorum. Bir şeyler daha var yaptığım ama beni asıl ayakta tutan, disipline eden tiyatrodur." demişti.



AKCİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sanat hayatı boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Kayabaş, 1981'de Avni Dililgil En İyi Oyuncu Ödülü'nün, 2010'da ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün sahibi oldu.



Kayabaş, 1981'de oyuncu Nur Sürer ile evlendi ve bu evlilikten Ümit isminde bir oğlu dünyaya geldi. Usta oyuncu, ikinci evliliğini ise 2007'de Selma Kepekli ile gerçekleştirdi.



Yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Haluk Bilginer, Uğur Polat'la beraber rol alan Bülent Kayabaş, 2010'da ise Haldun Dormen'in, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı "Bir Kış Masalı" adlı oyununda oynadı.



Kayabaş, son olarak 2016'da Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, absürd bir Hint komedisi olan "Bir Baba Hindu" adlı sinema filminde kamera karşısına geçti.



Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 19 Nisan 2017'de İstanbul'da hayatını kaybetti.



"OYUNCULUK MESLEĞİNE ÇOK BÜYÜK BİR SAYGISI VARDI"

Kayabaş'ın vefatının ardından düzenlenen törende konuşan oyuncu Selçuk Yöntem, usta oyuncunun çok önemli bir aktör olduğunu belirterek, "Türk toplumunun çok sevilen bir insanıydı. Önemli bir karakterdi. Toplumun aranılan insanıydı. Türk sanat camiasında büyük bir hoşluk oldu. Benim can dostumdu. Birçok oyunda beraber oynadık. Bir filmde de beraberdik. Çok güzel bir dostluğumuz vardı. Bu konuşmalar ne için yapılıyor bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir dostumdu." ifadelerini kullandı.



Eski eşi Nur Sürer ise Kayabaş'ın çok iyi biri olduğunu belirterek, "Çok iyi bir aktördü. Harika bir babaydı. Biz Bülent ile 40 yıl birbirimizi sevdik. Ben onu sevmeye devam edeceğim. Dünyanın en güzel çocuğuna sahibiz. Hiç unutmayacağız Bülent'i." şeklinde konuştu.



Oyuncu Ali Poyrazoğlu ise usta oyuncunun çok inatçı biri olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"38 yıl önce bir araya gelip tiyatro yapmaya karar verdik. Ben arada bir bırakmak isterdim, pes ederdim, sıkılır, bunalırdım. Ben tiyatronun patronuydum. Benim onları bir arada tutmam gerekirken, Bülent beni ve tüm ekibi bir arada tutardı, 'Ne oluyor, nereye gidiyorsunuz?' diye. Çok büyük bir saygısı vardı oyunculuk mesleğine."