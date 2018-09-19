Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 79 yaşında hayatını kaybetti.



Sanatçının vefatının ardından İngiltere'de yaşayan kızı Almula Merter Churm, sosyal medyada duygularını paylaşarak, "Babam beni böyle bırakıp gitmek var mıydı? Canım babamı, tiyatro üstadımı, atamı, ustayı az önce kaybettik. Canım babam ışıklarda uyu. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



Tiyatro ve sinemanın önemli isimleri de sanatçının vefatının ardından üzüntülerini sosyal medyada paylaştı.



Ferdi Merter'in kardeşi, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu mesajında, "Ağabeyimdi. Işıklar yer değiştirdi." yazdı.



Oyuncu Behzat Uygur, "Bir tiyatro emekçisini daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Ferdi Merter." ifadelerine yer verdi.



Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "Babamız, abimiz, başkanımızdı. Film-San Vakfına 4 yıl boyunca çok büyük emekleri oldu. Onu hiç unutmayacağız. Çok üzgünüm. Nurlarda yat Ferdi Merter." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.



Oyuncu ve yönetmen Levent Tayman da "Türk tiyatrosunun duayeni Ferdi Merter’i, babamızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Sensiz zor olacak." mesajıyla üzüntülerini bildirdi.



Oyuncu İpek Tenolcay ise "Allah senden razı olsun hocam, sevdirdiklerin, öğrettiklerin ve desteğin için. Nur içinde yat." yorumunu yaptı.



BİR YAŞINDAYKEN "TOSUN PAŞA" FİLMİNDE OYNADI



Oyuncu Renan Fosforoğlu ile meslektaşı Muazzez Arçay'ın oğlu Ferdi Merter, 19 Haziran 1939'da İstanbul'da dünyaya geldi.



Bir yaşındayken rol aldığı "Tosun Paşa" filminde kamerayla tanışan sanatçı, 1952'de "Dağların Kızı" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.



Oynadığı tiyatro, dizi ve filmlerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da olan usta sanatçı, sinemada yönetmenlik ve senaryo yazarlığı yaptı.



En son "Kiralık Aşk" dizisinde oynayan sanatçı, "Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk", "Kolpaçino: Bomba", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kaptan", "Acı Hayat", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ayrı Dünyalar", "İhtiras Kurbanları" ve "Asi Evlat" adlı yapımlarda da rol almıştı.