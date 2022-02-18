Top Gun, Midnight Run, Beverly Hills Cop gibi filmlerle tanınan oyuncu Frank Pesce 75 yaşında hayatını kaybetti. Frank Pesce bir süredir mücadele verdiği demans hastalığına bağlı komplikasyonlara yenik düşerek hayata veda etti. Ölüm bilgisini Pesce'in kız arkadaşı Tammy Scher duyurdu.Sylvester Stallone'yle arası iyi olan Pesce ayrıca Tony Danza ve Robert Forster gibi isimlerin de dostuydu.Pesce Kara Şimşek, Cagney ve Lacey, The Greatest American Hero, Matlock, Who's the Boss ve Miami Vice gibi sevilen dizilerde de rol almıştı.