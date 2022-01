Usta oyuncu Gary Waldhorn hayatını kaybetti

İngiliz televizyonlarının beğenilen sitcom'u Vicar of Dibley'de 13 yıl boyunca Councillor David Horton rolünü oynayan ünlü oyuncu Gary Waldhorn 78 yaşında hayatın kaybetti.



Waldhorn'un ölüm haberini oğlu Josh Walhorn duyurdu. Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde vefat ettiği açıklandı.



Gary Waldhorn

GARY WALDHORN KİMDİR?



İngiliz televizyonlarının beğenilen sitcom'u Vicar of Dibley'de 13 yıl boyunca Councillor David Horton rolünü oynayan Gary Waldhorn geniş bir hayran kitlesine sahipti.



Ünlü oyuncu aralarında The Sweeney, Brush Strokes, Hotel Babylon ve French and Saunders gibi projelerin olduğu birçok İngiliz dizisinde de boy göstermişti.



Ünlü oyuncu son olarak karantina günlerinde The Vicar of Dibley'nin Noel özel bölümünde hayranlarının karşısına çıkmıştı.