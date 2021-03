Usta oyuncu George Segal hayatını kaybetti

Son olarak The Goldbergs dizisinde rol alan usta oyuncu George Segal, hayata veda etti.



87 yaşında hayatını kaybeden Segal'in ölümünü eşi Sonia Segal duyurdu.



Sonia Segal, eşinin bypass ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.



1934 yılında New York'ta doğan George Segal, Hollywood'daki ilk önemli rolünü The Young Doctors'ta (1961) oynadı.



Usta oyuncu, "Who's Afraid of Virginia Wolf?" (1966) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.

