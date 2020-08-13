Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti (Meral Niron kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?)

Tiyatro,sinema ve dizi oyuncusu Meral Niron Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merol Niron’ın vefat haberini Oyuncular Sendikası Twitter adresi üzerinden duyurdu.

Sendikanın sosyal medyada yaptığı açıklamada ‘Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun’ denildi.

MERAL NİRON KİMDİR?

Meral Niron, 1937 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda devam ettirdi. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli olan Meral Niron, birçok dizi ve filmde görev aldı.



1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde oynadı.



90'lı yıllara damga vuran, 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. 2000 - 2008 yılları arasında ise "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.



6 Şubat 2012 tarihinde Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. Rus yazar Maksim Gorki'nin Ana oyununda, anayı ilk Meral Niron oynamıştı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2011 - Firar (Nine) (TV Dizisi)

2011 - Dürüye'nin Güğümleri (Nine) (TV Dizisi)

2009 - 2013 - Deniz Yıldızı (Zarife Teyze) (TV Dizisi)

2000 - 2008 - Bizim Evin Halleri (Sakız) (TV Dizisi)

1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)

1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Şükufe) (TV Dizisi)

1990 - Baharda Hüzün (Neşe'nin annesi) (Sinema Filmi)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)

1986 - Düğüm (Sinema Filmi)

1986 - Acıların Kadını (Yalçın'ın Eşi) (Sinema Filmi)

1985 - Altın Kızlar (Estelle Getty Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 - Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Sinema Filmi)

1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)

1978 - Sürü (Sülo'nun Karısı) (Sinema Filmi)