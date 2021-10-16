Usta oyuncu Michael Caine emekliye ayrıldı: Bacaklarım gücünü yitirdi

İngiliz usta oyuncu Michael Caine (88), emekliye ayrıldığını duyurdu.

Haberler 16.10.2021 - 17:12

Usta oyuncu Michael Caine emekliye ayrıldı: Bacaklarım gücünü yitirdi

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Michael Caine oyunculuğu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Best Sellers isimli film ile kariyerini noktaladığını BBC Radio’ya söyleyen Oscar Ödüllü usta oyuncu, “Omurgamdaki ağrı ve bacaklarımın gücünü yitirmesi beni zorluyor” dedi.

Caine, "Ben artık bir aktör değilim bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30’unda kalkıp stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz" diye konuştu.

88 yaşındaki oyuncu, hikaye anlatımına farklı şekillerde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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