Usta oyuncu Nezih Tuncay, vefatının 5. yılında anılıyor

Nezih Tuncay, 1 Ocak 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro çalışmalarına 1965'te Avni Dilligil Tiyatrosu'nda adım atan sanatçı, Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kurulan Devekuşu Kabare'de yer alan önemli oyunculardan biri oldu. Sanatçı daha sonra Arena Tiyatrosu, Sezer Sezin Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı.



Mahallenin Muhtarları, Rus Gelin ve Yaprak Dökümü adlı önemli yapımlarda da rol alan sanatçı ayrıca birçok filmde oynadı ve Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de adlı senaryoya da imza attı.

EN SON DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSUNDA OYNADI



Yaşamı boyunca 40'tan fazla yapımda rol alan unutulmaz oyuncu en son 12 Şubat 2016'da vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu isimli filmde oynadı.

71 YAŞINDA VEFAT ETTİ



Nezih Tuncay, 28 Haziran 2016'da geçirdiği hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak bir gün sonra, 29 Haziran 2016'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayata veda etti. Sanatçının Semih ve Bozkurt adını verdiği iki çocuğu var.



Sanatçının rol aldığı yapımlar şöyle:



Dünyanın En Güzel Kokusu (Faruk, Sinema Filmi, 2015)



5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Nihat, Sinema Filmi, 2015)



Kod Adı K.O.Z. (Mahmut Baba, Sinema Filmi, 2014)



Deliha (Kasım, Sinema Filmi, 2014)



Küçük Kıyamet (TV Dizisi, 2013-2015)



Evlilik Okulu (Mehmet, TV Dizisi, 2013)



İnsan Aldandı (TV Dizisi, 2011)



Farklı Boyut (TV Dizisi, 2011)



Papatyam (Muammer, TV Dizisi, 2010-2011)



Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları, TV Filmi, 2007)



Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Ahmet Zeki Paşa, TV Filmi, 2007)



Hakkını Helal Et (İbrahim, TV Dizisi, 2007)



Yaprak Dökümü (Kemal Bey, TV Dizisi, 2006-2009)



Naciye'yi Kim Sevmez (TV Dizisi, 2005)



Kayıt Dışı (Rıza Büyükdağ, TV Dizisi, 2005)



Döngel Karhanesi (Doktor, Sinema Filmi, 2005)



Türkmen Düğünü (TV Dizisi, 2004)



Kalbin Zamanı (Üstün, Sinema Filmi, 2004)



Cennet Mahallesi (Nejdet, TV Dizisi, 2004)



Büyük Buluşma (Cemal, TV Dizisi, 2004)



Bir Dilim Aşk (Bölüm Oyuncusu, TV Dizisi, 2004)



Şarkılar Seni Söyler (Cevdet, TV Dizisi, 2003)



Ömerçip (Adnan'ın Babası, Sinema Filmi, 2003)



Sihirli Annem (Taci, TV Dizisi, 2006)



Peki Olur Şekerim (TV Filmi, 2003)



Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi, 2002)



Rus Gelin (İbrahim, Sinema Filmi, 2002)



Koçum Benim (Doğan, TV Dizisi, 2002)



Cinlerle Periler (TV Dizisi, 2001)



Aşkım Aşkım (Şarbon Bey, TV Dizisi, 2001)



Ana Kuzusu (TV Dizisi, 1997)



Mahallenin Muhtarları (Hakkım Hakkım, TV Dizisi (1992-2002)



Portatif Hüseyin (Portatif Hüseyin, TV Dizisi, 1991)



Güler Misin Ağlar mısın (Nezih, TV Dizisi, 1988)



Kaçamak (Sinema Filmi, 1987)



Dikenli Yol (Yadigar, Sinema Filmi, 1986)



Yaz Bitti (Sinema Filmi, 1985)



Patron Duymasın (Rıfkı Bey, Sinema Filmi, 1985)



Kaptan (İcra Memuru, Sinema Filmi, 1984



Şaka Yapma (Ergun, Sinema Filmi, 1981)



Denizin Kanı (TV Dizisi, 1978)



Senaryo:



Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi, 2004)



Sen Ben Lenin'den ilk tanıtım