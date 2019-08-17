1969 yapımı efsane film Easy Rider'la hafızalara kazınan Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti.



Bağımsız sinemanın en önemli örneklerinden biri kabul edilen Easy Rider, 1969'da yönetmen Dennis Hopper tarafından Hollwood'un stüdyoya bağımlı projelerine alternatif olarak çekilmişti. Hopper, Peter Fonda ve Jack Nicholson ile filmin başrollerini paylaşmıştı.



Motosikletleriyle ABD'yi bir uçtan bir uça gezen iki hippinin öyküsünü anlatan film, Heavy Metal tarihinde de önemli bir yere sahip oldu.

Peter Fonda